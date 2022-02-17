Таллин, , 16:04 — REGNUM Мэрия Таллина подписала новые многолетние договоры с эстонской фирмой по обслуживанию зданий и помещений Vivatex Holding OU, благодаря чему городской бюджет сэкономит до 2036 года 20 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Договор касается обслуживания и аренды пяти городских школ и заменил прежний, действовавший с 2006 года. Сам переговорный процесс длился три года и был непростым, признал мэр Таллина Михаил Кылварт.

«Благодаря достигнутому соглашению город сэкономит за весь период действия договора около 20 млн евро, одно лишь сокращение стоимости аренды в 2022 году сбережет в городской казне в общей сложности 536 000 евро», — заявил Кылварт.

Владелец компании Vivatex Holding OU Урмас Сыырумаа также выразил удовлетворение результатами переговоров: «Рад, что нам удалось договориться, поскольку сам процесс переговоров с таким серьезным партнером, а также давление со стороны общественности сказывались как на мне, так и на всей нашей команде».

Согласно договорам, Vivatex Holding обслуживает Пельгулиннаскую гимназию, 32-й среднюю школу, Каламаяскую основную школу, Кристийнескуюгимназию и Лаагнаскую гимназию.

Новые договоры действуют до ноября 2036 года.