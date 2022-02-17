Москва, 17 февраля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Российские рэп-исполнители Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и Элджей (Алексей Узенюк) анонсировали очередную совместную работу. Информацией об этом поделился Моргенштерн на своей странице в Instagram 17 февраля.

Скриншот YouTube Моргенштерн и Элджей

https://www.instagram.com/p/CaDt_QWtvuK/

Так, Алишер опубликовал совместные фотографии с коллегой-рэпером, на которых представлен процесс записи новой песни. Примечательно, что подобный пост исполнитель сделал в свой день рождения.

Ранее Моргенштерн и Элджей неоднократно сотрудничали. На счету дуэта на текущий момент имеются две совместные композиции — Cadillac и Lollipop.