17 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление представителя администрации президента США о том, что Россия якобы сосредоточила вблизи украинской границы ещё 7 тысяч военнослужащих.

Оксана Переможенко, , 16:38 — REGNUM Россия сосредоточила вблизи украинской границы ещё 7 тысяч военнослужащих, утверждают в Белом доме. Об этом заявил представитель администрации президента США высокого ранга, выступая на брифинге.

Дезинформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание», а также в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«Да уже в Киеве, по площади едут…» — иронизирует Миха М.

«Надо обмотаться флагами и бегать по улице, распевая гимн. Тогда россияне поймут, что мы… [ненормальные], а что с такими воевать?» — не без сарказма добавил Александр.

«Так это нормально. Русские понимают, что обезьянам навалили ржавых гранат, вот и опасаются, кабы чего не вышло», — отметил Алексей.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«Мне кажется, это уже было», — смеется Patrick.

«Скоро граждане Украины сами попросят на них напасть, чтобы убрать всю эту тупую власть… Только России этого не нужно. У них (у Украины. — О. П.) там долгов на 5 поколений. Крым «спасибо» говорит, что они не в этом… совке. Пусть ленточками своими всю свою границу обвяжут», — пишет Nikolay WWW.

«Пиндосы с бриттами с темы войны уже не спрыгнут. Близкий запах крови их не останавливает, не отрезвляет, но бодрит. Конечно, они знают/предполагают, что могут получить по щам, но тыкать иголкой в медведя — это ведь так весело», — прокомментировал ИN.

«Я бы напрягся, если бы Белый дом сообщил о сокращении российской группировки. А так — всё нормально», — пишет Andre D.

«Помню, раньше поцарапанная пластинка так же играла, может, уже пора ее выкинуть вместе с патефоном?» — смеется Сергей О.

«Та сколько можно-то? А?!» — отреагировал Ілля.

«Завтра ещё больше увеличат!» — иронизирует Павел.

«По четным дням увеличивают численность войск, а по нечетным — уменьшают. Военный секрет русских раскрыт умными американскими разведчиками…» — шутит Paul G.

«Уходи, инвестор, уходи», — смеется Garryxxx.

«Когда эта шиза закончится?» — не выдержал Олег.

«Это что, каждый день будет до конца срока клована (Зеленского. — О. П.)?» — недоумевает Natalya.

«Как же они надоели… Часть населения реально с ума сходит от этих нагнетаний», — отметила Ксения.

Илья Репин. Украинка. 1875

«Та нападите уже хоть кто-нибудь!!! Пожалуйста!!! Сколько можно ждать???» — иронизирует Vladyslav Vadymovich.

«Тьфу, сами же сказали, что РФ отводит войска. Это будет нагнетаться до бесконечности, чтобы осуществлять свои меркантильные цели», — добавил Валерий Г.

«Та уже напали 16-го числа», — пошутил Вадим С.

«Им оттуда виднее», — с юмором пишет Мария К.

«Дорогие ястребы США, следите за своими границами. Не вмешивайтесь в дела других государств. Результаты вашего вмешательства известны всему миру… Несите мир, а не «демократию»…» — обратился в адрес США Валерий Т.

«Я так поняла, что нас теперь всё это время будут держать в напряжении, пока российская армия будет делать свои рокировки вдоль нашей границы. Теперь каждый день «нападение»…» — подытожила Вера П.

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