Кишинёв, 17 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Депутаты муниципального совета Кишинёва от Партии социалистов Молдавии (ПРСМ) перед началом заседания провели акцию протеста против политики президента республики Майи Санду и её партии «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ПРСМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«ПДС и Майя Санду стали синонимом нищеты. Об этом заявили социалисты в начале заседания столичного мунсовета», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участники акции пришли с плакатами «ПДС — нищета!» «ПДС — манипуляция!» «ПДС — бандиты!»

Сообщается, что протестующие обвинили Санду в манипуляциях и обмане во время съёмок предвыборных роликов. Депутаты отметили, что после её избрания президентом в декабре 2020 года в стране сильно выросли продукты.

Стоит отметить, что инфляция за 2021 год в Молдавии составила 13,9%. По прогнозу Нацбанка, к третьему кварталу 2022 года она вырастет 20,6% при благоприятном сценарии и до 27% — при неблагоприятном.