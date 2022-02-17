Брюссель, 17 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Будут ли введены против России новые санкции со стороны Европейского союза, зависит от действий Москвы по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом 17 февраля в ходе брифинга заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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При этом она подчеркнула, что в случае обострения конфликта ЕС намерен дать резкий, а не поступательный санкционный ответ России.

«Мы не планируем идти по постепенному подходу, мы планируем ударить сильно, — цитирует РИА Новости Спинан. — Однако все будет зависеть от того, как будет действовать Россия».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в совместном заявлении министров финансов G7 отмечалось, что в случае вторжения России на Украину страны Группы семи (Германия, Италия, Канада, США, Франция, Великобритания и Япония) готовы ввести санкции против Москвы, которые серьёзно ударят по российской экономике. Подчёркивалось, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины «будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом».

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