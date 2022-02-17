Вологда, , 15:58 — REGNUM В 2021 году в Вологде родилось 4224 ребенка, это на 90 детей меньше, чем годом ранее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Новорожденные Rokpc.ru

«Показатели низкой рождаемости в последние годы — объективный результат демографической волны 1990-х годов в России, когда в стране произошло катастрофическое падение рождаемости, именно «дети 90-х» сейчас становятся родителями», — написал чиновник.

Он отметил, что вторых детей в семье в 2021 году появилось больше, чем первенцев: 1628 против 1626-ти. 749 малышей стали третьими детьми в своих семьях, 139 — четвертыми, 55 — пятыми, 19 — шестыми, трое — седьмыми. По одному новорожденному стали в своих многодетных семьях восьмым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым и пятнадцатым ребенком.

«Самыми распространенными мужскими именами, внесенными в записи актов гражданского состояния, стали Артём, Михаил, Александр. Самыми распространенными женскими именами являются: Ксения, Мария, Ева и София. Среди редких имен оказались Адриан, Булат, Гарик, Даниель, Данат, Елизар, Космос, Милован, а также Азалия, Агнесса, Алисия, Дивия, Паулина, Юна», — сообщил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде зафиксирована рекордная со времен войны смертность населения.