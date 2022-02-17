Варшава, , 15:58 — REGNUM Вице-премьер-министр Польши, глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью Polskie Radio обвинил руководство ЕС в том, что оно «решило постепенно ликвидировать суверенитеты стран-членов союза».

Ярослав Качиньский Lublin.com.pl

«Сейчас в Евросоюзе продолжается процесс, которому мы изо всех сил противостоим. Этот процесс ведет к ограничению и постепенной ликвидации суверенитета государств-членов сообщества. Я не хочу открыто называть этот процесс борьбой, потому что Евросоюз не должен быть зоной какой-либо борьбы. Но ситуация именно такая», — констатировал политик.

Таким образом Качиньский прокомментировал отказ Суда ЕС в удовлетворении иска Польши против «механизма обусловленности», который ставит использование финансирования из бюджета ЕС в зависимость от соблюдения государствами Евросоюза принципа верховенства права.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Польша и Венгрия подали иск в Суд ЕС, требуя аннулирования постановления Еврокомиссии о привязывании выплат из бюджета ЕС к исполнению принципа верховенства права в той или иной стране. В иске Польши и Венгрии утверждается, что в договорах ЕС нет надлежащей правовой основы для его принятия, и что Брюссель превышает свои полномочия.

16 февраля стало известно, что Суд ЕС отказал в удовлетворении этого иска.