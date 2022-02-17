Джакарта, 17 февраля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии призвало индонезийских граждан не ездить на Украину в ближайшее время, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Те, у кого есть планы поехать на Украину, мы призываем отложить поездку до тех пор, пока ситуация не улучшится», — заявил глава Департамента защиты граждан Индонезии при министерстве иностранных дел Джуда Нуграха.

По данным посольства Индонезии в Киеве, в настоящее время на Украине находятся 138 индонезийских граждан. Посольство Индонезии в Киеве обратилось к гражданам Индонезии с призывом сохранять бдительность, быть осторожными и проверять всю информацию, полученную из официальных правительственных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонные разговоры с главами МИД России и Украины.