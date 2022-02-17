Калуга, , 16:29 — REGNUM В Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году отремонтируют девять километров межмуниципальной трассы Малоярославец — Боровск. Об этом 17 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства области Михаила Голубева.

Капитальный ремонт данной дороги не проводился более десяти лет. В адрес руководства муниципальных образований и профильного министерства поступали обращения от жителей с просьбой отремонтировать трассу. В 2021 году она была включена в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Дорожники выполнят выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия из асфальтобетона, проведут планировку откосов насыпи, восстановят водоотводные канавы, заменят водоотводные трубы, укрепят обочины щебнем, заменят дорожные знаки, установят сигнальные столбики, автопавильоны, нанесут горизонтальную разметку.

Автодорога Малоярославец — Боровск жизненно важна для населения двух крупнейших муниципальных образований области. Ежедневно как из Малоярославца в Боровск и Обнинск, так и в обратном направлении на личном транспорте жители приезжают на работу. Действуют два автобусных маршрута: Боровск — Обнинск, Боровск — Малоярославец, а также маршрут школьного автобуса. Детей привозят в среднюю школу № 6 Боровска и в среднюю школу деревни Кривское. Трафик движения автотранспорта составляет около четырех тысяч машин в сутки.

«Как и в предыдущие годы, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонт трассы будет выполнен с применением наилучших материалов и технологий. В минувшем году этот показатель — ремонт дорог с применением наилучших материалов и технологий — мы выполнили на 100 процентов. В результате, межремонтные сроки дорожного покрытия увеличатся до пяти лет», — отметил Михаил Голубев.

В Калужской области в 2021 году было отремонтировано 155 километров дорог — уложено 1,5 млн кв. метров дорожного полотна. Всего с учётом регионального и муниципальных дорожных фондов приведено в порядок порядка 365 км автомагистралей. На обновление дорожно-транспортной сети было направлено 6,6 млрд рублей. Доля автодорог региона в нормативном состоянии выросла с 50,7% до 52,6% при нормативе 51,3%. Число контрактов, предусматривающих применение наилучших технологий и материалов, за год увеличилось на 11%.

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