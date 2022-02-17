Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали 712 человек с диагнозом COVID-19. Об этом 17 февраля сообщили в региональном оперштабе. Новый показатель суточной госпитализации — на 92 человека больше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

На стационарном лечении на 17 февраля находятся 8286 ковид-пациентов (-331 по отношению к предыдущим суткам). В отделениях реанимации лежат 617 человек (+10), а подключены к аппаратам ИВЛ 335 пациентов (+13). При этом по выздоровлению из стационаров выписаны за сутки 749 человек, это на 16 человек меньше, чем в предыдущий день.

Для лечения больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развёрнуто 9699 коек (-91) в 18 городских и трёх федеральных стационарах. Процент свободных коек относительно нормы, установленной Минздравом, в Петербурге составляет 33,04%, за сутки он увеличился на 4%.

Вне медицинских учреждений в Петербурге на 17 февраля лечатся 142 643 пациента. За сутки этот показатель сократился на 7141 ковид-пациента. В амбулаторном звене произошло резкое сокращение числа болеющих ковидом. На этом прежде всего сказывается относительная легкость протекания болезни при заражении «Омикроном».

Вместе с тем на сегодняшний день коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 0,61 ед. (-0,05). Этот параметр показывает, сколько людей в среднем заражает один больной до того, как ушёл на изоляцию. Стоит отметить, что в последнее время коэффициент стремительно сокращается, что отражает положительную динамику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за сутки выявили 16 595 случаев заражения коронавирусом (-556). От ковида, как основной причины, скончались 74 человека (-1), а выздоровели — 27 271 человек (+2311).

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург лидирует в РФ по числу новых заражений коронавирусом