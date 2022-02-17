Бишкек, , 15:54 — REGNUM В 2021 году бюджет Киргизии пополнился почти на 64,6 млн сомов (57,1 млн рублей) за счёт сдачи в аренду лесных земель. Об этом заявил директор лесной службы при Министерстве сельского хозяйства Алмаз Мусаев на пресс-конференции сегодня, 17 февраля.

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По его словам, власти республики сдали во временное пользование 325 тысяч гектаров лесных и не лесных земель, в том числе 277,7 тысячи гектаров лесных пастбищ.

Напомним, что по официальным данным, в настоящее время государственный лесной фонд Киргизии составляет 2 млн 619,7 тысячи гектаров. Лесами покрыто только 42,6% из них или 1 млн 116,6 тысячи гектаров.

Отметим также, что за 2021 год в республике зарегистрирован 201 факт незаконной вырубки деревьев, относящихся к лесному госфонду страны. В результате было срублено 2271 дерево на площади в 534 квадратных метра.