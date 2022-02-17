Москва, , 15:53 — REGNUM Большинство молодых людей в России вряд ли сразу станут откладывать средства на накопительную пенсию, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Скорее всего, у них найдется немало куда более актуальных трат. Но зато через несколько лет, когда они вспомнят об этом подарке от государства, эффект может оказаться обратным.

Согласно требованиям законодательства НПФ весьма жестко ограничены в возможностях инвестирования накопительной части пенсий российских граждан. Большая часть этих средств может быть вложена только в высоконадежные инструменты, а доходность по ним весьма скромная.

Более того, в определенных ситуациях даже эти средства могут подвергаться рискам, как, например, произошло с российскими облигациями на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

И вот, человек заглянет на свой пенсионный счет, увидит, что эти дареные 10 тысяч рублей приросли не очень существенно (ведь даже при доходности в 10% из 10 тысяч за год получится лишь 11, не считая расходов на управление), а в моменте могли даже сократиться ‑ и полностью утратит интерес к формированию накоплений.

Люди не очень ценят то, что им достается даром, но в такой ситуации держатели этих счетов могут почувствовать себя ограбленными.

А уж учитывая все стрессы, которые переживает Россия, в частности, те, которые привели к заморозке накопительных пенсий, вероятность разочарования слишком велика». — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением начислять молодым людям стартовый капитал.