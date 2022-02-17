Рига, 17 февраля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Благодаря обильным снегопадам зимних месяцев и установившейся в Латвии необычайно теплой погоде уровень воды в реках стремительно повышается во всех регионах страны.

28.mchs.gov.ru Наводнение

Как сообщил Латвийский центр окружающей среды, угроза затопления становится все более реальной в западной части страны. Там практически уже не осталось снежного покрова, реки освободились от льда.

Во многих местах в Видземе и Латгале лежит снег толщиной более десяти сантиметров, в Алуксне — 30 сантиметров. Дождь и теплый воздух способствуют его быстрому таянию, поэтому уровень воды в некоторых реках поднимается быстрее обычного. Один из самых больших приростов в утренние часы наблюдался на реке Огре. В Огресгале уровень воды поднимается не менее чем на пять сантиметров в час.

В связи с повышением уровня моря из-за ветра уровень воды в низовьях Лиелупе и Гауи, а также в водоемах в Риге поднимется примерно на полметра.

Прогнозируется обширное затопление пойм и других низменностей, местами сильное наводнение, а желтое предупреждение о высоком уровне воды может быть заменено оранжевым.