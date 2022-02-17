Красногорск, , 15:51 — REGNUM В Подмосковье запланирована реконструкция действующих молочных комплексов с переходом на новые технологии беспривязного содержания. Об этом 17 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, ожидается, что подобные меры позволят увеличить объемы производства молока в Подмосковье на 50 тыс. тонн в ближайшие три года.

«Планируем выдавать в этом году субсидии на приобретение техники, которая позволит более глубоко перерабатывать картофель и овощи, тем самым увеличить товарную долю на 20%. Займемся повышением количества сертифицированных производителей органической продукции», — добавил Воскресенский.

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