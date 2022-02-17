Подгорица, 17 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Цена квадратного метра квартиры в Подгорице — столице Черногории в среднем составляет около 1350 евро, что на 13% больше, чем в допандемический период.

olafpictures Черногория, Подгорица

Инвесторы оправдывают скачок цен повышением цен на стройматериалы. Горожане в шоке, они утверждают, что двухкомнатную квартиру в трех километрах от центра города дешевле 100 тысяч евро не найти, сообщает радио Черногории.

То, что цены на недвижимость в столице выросли за последние два года, подтверждает агентство недвижимости «Fresh», которое констатирует: «Средняя цена квадратного метра квартиры в Подгорице составляет около 1350 евро/м2, что примерно на 13% дороже по сравнению с периодом до пандемии. Что касается текущего спроса, то он не на ожидаемом уровне».