Ереван, 17 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Наиболее оптимальным кандидатом в президенты Армении, по мнению экс-президента республики Роберта Кочаряна, может стать священнослужитель Армянской апостольской церкви. Об этом политик заявил 17 февраля во время пресс-конференции.

Роберт Кочарян

«Если мы хотим, чтобы у нас был беспристрастный, руководствующийся национальными интересами президент, лучшим вариантом был бы один из пользующихся уважением владык Армянской апостольской церкви», — сказал Кочарян.

По его мнению, именно представитель духовенства сможет преодолеть напряженность в обществе и объединить народ Армении. По его мнению, правящая партия «Гражданский договор» выдвинула небеспристрастного кандидата, что противоречит конституции.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян 23 января объявил, что уходит в отставку. В партии «Гражданский договор» выдвинули кандидатом на пост главы республики министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна. Выборы должны пройти в марте текущего года.