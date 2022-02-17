Варшава, , 15:49 — REGNUM В среду, 16 февраля, в Польшу после старта на зимних Олимпийских играх в Пекине вернулись польские прыгуны с трамплина на лыжах. Об этом передает Polskie Radio.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

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В аэропорту в Варшаве польскую национальную команду прыгунов с трамплина на лыжах встретили сотни болельщиков. В команде присутствовал обладатель единственной для польской сборной медали на текущей Олимпиаде — Давид Кубацкий.

В беседе с журналистами в аэропорту спортсмен признался, что его бронзовая медаль является наградой за тяжелые тренировки. Он подчеркнул, что в Пекине вся польская команда проявила боевой дух.

«Начало сезона выглядело не так, как хотелось бы, но, тем не менее, каждый из нас приложил очень много усилий, чтобы быть в отличной форме. Мне кажется, всей командой мы проявили боевой дух, и это действительно радует», — сказал он.

Вместе с Кубацким в Польшу вернулись и остальные польские прыгуны — Петр Жиля, Стефан Хула и Павел Вонсек. Всю команду от имени Польского олимпийского комитета поздравил Аполониуш Тайнер, глава Польского лыжного союза.