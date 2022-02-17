Москва, , 15:49 — REGNUM Во второй половине 2021 года в России задержали 201 гражданина Киргизии с наркотиками. Об этом на заседании киргизского парламента заявил депутат Нуржигит Кадырбеков сегодня, 17 февраля.

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По его мнению, арестованные киргизстанцы «обманулись, поверив обещаниям аферистов о легком заработке».

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«Молодёжь думает, что в России деньги с неба падают — заканчивают школу, получают паспорт и уезжают», — отметил парламентарий.

В этой связи депутат Кадырбеков предложил открыть в Киргизии специальные подготовительные курсы, на которых будущих трудовых мигрантов будут просвещать мигрантов по правовым вопросам.

ИА REGNUM напоминает, что за рубежом находиться не менее 700 000 граждан Киргизии. Подавляющая часть из них работает в России.

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