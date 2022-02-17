Москва, 17 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Американский посол в Москве Джон Салливан прибыл в здание Министерства иностранных дел России, где провёл около четверти часа.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Его визит в российское внешнеполитическое ведомство произошёл на фоне заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что российская сторона завершает анализ американского письма с предложениями по гарантиям безопасности в Европе и готова отправить ответ США 17 февраля.

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Как сообщает РИА Новости, Салливан не стал отвечать на вопросы журналистов о цели визита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия опубликует свой ответ Соединённым Штатам по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон. Он уточнил, что документ будет отправлен и в бумажной, и в электронной форме.