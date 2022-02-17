Вологда, 17 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В 2021 году в Вологде была зарегистрирована рекордная смертность населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Пляска смерти

«Грустно осознавать, но в 2021 году сотрудники органов ЗАГС 6000 раз выдали заключение о смерти. Смертность за последний год стала рекордной со времен войны. Демографическая динамика, как мы видим, отрицательная, сказался коронавирус, принесший в наш повседневный обиход понятие «избыточная смертность», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние стуки в Вологодской области жертвами ковида стали семь человек, всего с начала пандемии — 3292.