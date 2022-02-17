Москва, , 15:47 — REGNUM Экономика Европы в гораздо большей степени связана с российской, не только взаимным товарооборотом, но и финансовыми операциями, чем американская, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

Адские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да логистика для поставки сырья и энергоносителей на европейский рынок из России наиболее развита — от трубопроводов до железных и автодорог.

Соответственно, даже если поставки из России будут полностью замещены поставками из других стран, они обойдутся европейцам значительно дороже, что снизит конкурентоспособность европейских товаров.

А вот США от такого замещения выиграет, и как поставщик, который заменит на рынке Европы часть российских товаров, и как конкурент европейской промышленности.

То есть, когда госпожа Йеллен говорит о глобальных последствиях санкций против России, которых США стремятся избежать, она немного лукавит.

В ситуации, когда мировая экономика находится в очень уязвимом состоянии, США вполне могут сознательно идти на обострение с Россией. Разумеется не для того, чтобы вступить в войну, а для того, чтобы укрепить свое экономическое положение.

Только не факт, что при такой политике войны удастся избежать. Например, если какие-то страны откажутся следовать объявленным США санкциям, их придется к этому принуждать, а то откажутся и остальные.

А как это сделать, например, при доставке грузов по морю? Перехватывать суда, как США поступали с иранскими танкерами? А что помешает российской стороне обеспечить этим судам охрану, которая в критической ситуации может вступить в бой с американскими моряками.

Думаю, в Вашингтоне такую вероятность не исключают, но не факт, что здравый смысл победит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции против России, введённые в случае гипотетического вторжения на Украину, могут повлиять на весь мир.

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