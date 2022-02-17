Нижний Новгород, , 15:46 — REGNUM Для повторного курса вакцинации жителей Нижегородской области будут использовать первый компонент противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в региональном минздраве.

Вакцина «Спутник V» Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

В ведомстве отмечают, что Министерство здравоохранения России разрешило использовать для ревакцинации первый компонент «Спутника V», поскольку исследования показали, что эффект от его применения идентичен тому, который проявляется при прививке однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, несмотря на продолжающуюся кампанию по вакцинации жителей Нижегородской области от коронавируса, коллективный иммунитет в регионе продолжает падать.

Если 21 января 2022 года этот показатель составлял 65,2%, то по состоянию на 28 января он снизился до 64,5%, к 7 февраля — до 63,7%, а к 12 февраля — уже до 61,5%.