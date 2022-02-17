Ташкент, 17 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В 2021 году в Узбекистане резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом 17 февраля сообщает Газета. уз со ссылкой на данные СБДД МВД страны.

ДТП

«Показатели превысили не только цифры 2020 года, когда в стране действовали карантинные ограничения, в том числе запрет на передвижение частных автомобилей. Они также превышают цифры 2019 года», — говорится в публикации.

Сообщается, что количество официально зарегистрированных ДТП в 2021 году составило 10 001, что на 43,24% больше, чем в 2020 году — 6982.

Жертвами аварий в прошлом году в стране стали 2426 человек (из них 263 ребёнка), или на 23,65% больше показателя предыдущего года — 1962. Травмы получили 9230 человек — на 40% больше, чем годом ранее — 6591.