Киев, 17 февраля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Украинская исполнительница Надя Дорофеева поделилась клипом на свою новую композицию «Разноцветная». Премьера видео состоялась на YouTube-канале певицы вечером 16 февраля.

Скриншот YouTube Надя Дорофеева

В ролике Дорофеева вместе с другими героями работы демонстрирует собственные танцевальные навыки. Режиссёром клипы выступила Таня Муиньо.

Напомним, что с 2010 по 2020 год Надя Дорофеева являлась солисткой музыкального коллектива «Время и Стекло». С 2021 года девушка занимается сольной деятельностью.