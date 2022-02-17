Кемерово, , 17:58 — REGNUM По федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» три города показали самое высокое снижение выбросов — это Новокузнецк, Челябинск и Медногорск. Об этом сообщает телегам-канал «Национальные проекты».

Экология Antranias

Известно, что лучший результат — уменьшение на 25% — достигли в Новокузнецке за счёт модернизации «Евраза». В Челябинске эффект в 20% дала рекультивация городской свалки. А обновление медно-серного комбината в Медногорске снизило выбросы почти на 14%.

«В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» предприятиями продолжается модернизация производств, ликвидируются или реконструируются источники выбросов. Но ключевыми периодами являются 2022−2024 годы, именно в это время будут завершаться самые масштабные экологические проекты. Так, например, в Норильске идет строительство мощностей по утилизации диоксида серы, так называемая серная программа, а в Чите к 2023 году закроют 3 котельные.

К концу 2021 года снижение выбросов загрязняющих веществ составило более 100 тысяч тонн. На экологическую модернизацию производств потрачено около 370 миллиардов рублей. Экология становится выгодной! Современное оборудование позволяет снизить не только количество выбросов, но расход сырья, энерго и трудозатраты, продукция обладает более высокими конкурентными преимуществами. Именно поэтому инвестиционные планы предприятий не заканчиваются проектом «Чистый воздух». И эффект от модернизации с каждым годом для жителей и экологии городов в целом будет только заметнее», — прокомментировал Константин Цыганов, руководитель федерального проекта «Чистый воздух», первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Не может не радовать, что и в настоящее время проблеме концентрации вредных выбросов уделяется внимание на самом высоком уровне, сообщил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области энергетики Илья Каленков.

По его словам, роль правительства страны и национального проекта «Экология» невозможно переоценить. И уже есть серьезные сдвиги в этом направлении. Например, ПАО «ГМК «Норильский никель» практически перестроил свои производства так, что наиболее опасные выбросы основных технологических площадок предприятий фактически сведены к нулю. Для этого был построен новый завод, а старый, который выбрасывал большое количество вредных газов, закрыт.

«Таким образом, мы четко наблюдаем позитивное движение. Понятно, что в целом результат не будет быстрым, но на 5-летнем горизонте польза от этого нацпроекта будет колоссальная. И дышать будет легче, и болеть люди будут меньше», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в конце января 2022 года министерство энергетики России известило о разработке по нацпроекту «Экология» плана по увеличению объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива в городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух».

Как поясняет телегам-канал «Национальные проекты», достигать цели будут за счёт выпуска новой техники и перевода на газ частного и общественного транспорта.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в 12 промышленных городах — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите — проводятся комплексные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу.

Значительную роль в проекте играет создание системы контроля и мониторинга за выбросами загрязняющих веществ с крупных промышленных предприятий, а так же переход объектов I категории на наилучшие доступные технологии.