Нижний Новгород, , 15:44 — REGNUM За минувшую неделю в Нижегородской области провели более 149 тысяч исследований на коронавирус, а с момента объявления пандемии — свыше 5,9 млн исследований. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора сегодня, 17 февраля.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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В ведомстве подчёркивают, что в Нижегородской области удалось обеспечить значительный охват населения тестированием на COVID-19 — сейчас ПЦР-тест на коронавирус можно сдать в 27 лабораториях по всему региону.

Также в Роспотребнадзоре отмечают, что в международном аэропорту Нижнего Новгорода для удобства прибывающих международными рейсами авиапассажиров имеется возможность сдать платный тест на COVID-19 сразу же по прибытии в столицу Приволжья