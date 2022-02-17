Москва, 17 февраля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы 17 февраля вынес решение по мере пресечения для видеоблогера Эдуарда Биля, известному под псевдонимом Эдвард Бил. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Бил

Суд отказал в удовлетворении представления уголовно исполнительной инспекции об изменении меры пресечения в отношении Эдуарда Биль с запрета определённых действий на заключение под стражу.

Блогер в апреле 2021 года спровоцировал в центре Москвы дорожную аварию, в результате которой пострадала Мария Артёмова. Женщина впала в кому несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Эдвард Бил дал интервью блогеру Карине Кросс, в котором рассказал о личной жизни, изменах жене, а также о том, как произошло громкое ДТП с его участием.