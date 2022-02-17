Бухарест, 17 февраля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции Румынии задержали в районе контрольно-пропускного пункта «Нэдлак-II» на румынско-венгерской границе большую группу нелегальных мигрантов. Об этом 17 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Согласно официальной информации, 32 человека были обнаружены в трейлере грузового автомобиля, следовавшего из Болгарии в Германию и перевозившего строительное оборудование. При этом водитель транспортного средства, гражданин Болгарии, не смог ответить на вопрос, каким образом в его машину попали нелегалы.

Пограничники установили, что все указанные нелегалы являются выходцами из Сирии, Ирака и Турции.

Ведется следствие.