Казань, 17 февраля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Из международного аэропорта Казани в мае начнутся полеты в Анапу, Геленджик и Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Alex Snow Самолёт авиакомпании Red Wings

С 29 мая по средам и воскресеньям будут выполняться рейсы в Геленджик. С 31 мая по вторникам и пятницам запланированы полеты в Симферополь, по вторникам и субботам — в Анапу.

Рейсы в города Краснодарского края будут выполняться на SSJ100 вместимостью 100 кресел, в Симферополь — на самолетах Airbus 321 вместимостью 220 кресел. Авиаперевозчиком выступит компания Red Wings.

Как сообщало ИА REGNUM, услугами международного аэропорта «Казань» в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года воспользовались 105 210 пассажиров.

Читайте также: В Казани аэропорт увеличил пассажиропоток в новогодние праздники на 47%