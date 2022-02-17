Бишкек, , 15:41 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров пообещал уволить министра сельского хозяйства Аскарбека Жаныбекова и руководителей государственных «РСК Банка» и «Айыл Банка», если сайт Минсельхоза не приведут в порядок. Об этом глава правительства заявил на заседании республиканского парламента.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Глава правительства дал чиновникам 30 дней на решение проблем с актуальностью публикуемой на интернет-странице сельхозведомства информации, а также на размещение всех данных о предлагаемых местным фермерам и аграриям льготных кредитах.

«Сайт Министерства сельского хозяйства редко обновляется. Если он не начнёт полноценно работать за указанное время, то последуют увольнения», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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