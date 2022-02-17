Москва, 17 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. На фоне того, что обещанное британскими СМИ российское вторжение не состоялось в названный срок, российские финансовые рынки испытали эйфорию? заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

«Появились сообщения о возвращении войск в места постоянной дислокации после завершения учений, что так же было воспринято как свидетельство деэскалациию.

За всем этим мировое сообщество как-то упустило из виду тот факт, что первоисточником напряженности были не действия России, а стягивание ВСУ сил на Донбасс, которое было воспринято как попытка реванша за поражения 2014−2015 гг. И эта группировка войск никуда не делась.

Более того, вне зависимости от того, какие приказы были отданы войскам, люди на линии разграничения могут трактовать ситуацию по-своему. Их психологически накачивали все это время и сообщения СМИ, и командиры, чтобы они были готовы сразиться с русскими.

То, что обещанного вторжения не произошло, могло вызвать у них сильный стресс — они сейчас чувствуют себя обманутыми, не верят в то, что нападения не будет, или даже считают, что противник испугался.

Как в этой ситуации могут себя повести эти люди, предсказать сложно, особенно учитывая, что с дисциплиной у контрактников и бойцов добробатов не очень хорошо.

Они вполне могут предпринимать агрессивные действия по собственной инициативе, например, находясь под действием алкоголя или наркотиков.

Националисты, привлеченные к военным действиям, могут считать ситуацию подходящей для того, чтобы решить проблему Донбасса раз и навсегда.

Но нельзя исключать и того, что команды об обстрелах исходят от военного или политического руководства. Для генералов это возможность выслужиться или списать на военные действия последствия хищений, для Зеленского — возможность сплотить вокруг себя нацию, показать себя сильным лидером, отвлечь украинцев от других проблем и получить дополнительную помощь от стран Запада.

В подвешенном состоянии оказались и жители самопровозглашенных республик ДНР и ДЛНР, которые надеялись, что ситуация наконец разрешится, например, введением российских войск и признанием независимости, а теперь все снова откладывается на неопределенный срок, так что какие-то срывы возможны и по эту сторону фронта.

Даже без политической воли такая обстановка может привести к новой вспышке боевых действий, причем обе стороны будут уверены, что противник «первый начал», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ответный огонь по позициям украинских боевиков, обстреливавших населенные пункты на территориях республик Донбасса, открыла Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

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