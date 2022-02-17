Ташкент, , 15:39 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился начать создание животноводческих комплексов. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«В каждом сельскохозяйственном кластере можно организовать животноводческий комплекс не менее чем на 500 голов, организовав на отдельных участках севооборот», — отметил президент проводя совещания по этому вопросу.

На совещании также отмечалось, что кормовую базу можно увеличить и за счет рекультивации выбывших из оборота и освоения новых земель.

«На поддержку таких проектов будет направлено 120 миллионов долларов кредитов, а также будут предоставляться субсидии, таможенные и налоговые льготы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также, ответственным лицам поручено привлечь в этом году 500 миллионов долларов от международных финансовых институтов и направить эти средства на проекты по развитию животноводства.