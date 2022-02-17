Симферополь, 17 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Депутат Государственного совета Республики Крым Игорь Буданов прокомментировал журналистам ситуацию с ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Депутат настаивает, что оказался рядом с местом аварии и помог дочери пострадавшей довезти её до больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Я скажу так, что по определённым стечениям обстоятельств оказался рядом. Совместно с другом и с дочкой бабушки мы оказали первую медицинскую помощь. Отвезли на своём личном автомобиле в городскую больницу №6 Симферополя, где врачи попросили её оставить с дочкой. Убедившись, что врачи приняли вместе с дочкой бабушку — уехал заниматься своими делами», — цитирует «Крым 24» Игоря Буданова.

Депутат также подчеркнул, что в общении с полицейскими чужим именем не представлялся, а сразу предъявил документы.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госсовета обвиняется в наезде на 73-летнюю женщину в Симферополе 14 февраля. Пострадавшая позже скончалась в больнице. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Накануне реготделение «Единой России» приостановило членство Буданова в партии до выяснения обстоятельств. Расследование дела под контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.