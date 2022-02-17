Депутат Госсовета Крыма прокомментировал обвинения в смертельном ДТП
Симферополь, 17 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Депутат Государственного совета Республики Крым Игорь Буданов прокомментировал журналистам ситуацию с ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Депутат настаивает, что оказался рядом с местом аварии и помог дочери пострадавшей довезти её до больницы.
Депутат также подчеркнул, что в общении с полицейскими чужим именем не представлялся, а сразу предъявил документы.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госсовета обвиняется в наезде на 73-летнюю женщину в Симферополе 14 февраля. Пострадавшая позже скончалась в больнице. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Накануне реготделение «Единой России» приостановило членство Буданова в партии до выяснения обстоятельств. Расследование дела под контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.