Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Согласно прогнозу правительства Грузии, доходы от туризма в 2022 году вырастут и приблизятся к 2019 допандемийному году. Об этом 17 февраля заявил, выступая перед депутатами парламента республики, министр финансов Лаша Хуцишвили.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

В стране из-за штамма «Омикрон» высокие темпы распространения коронавируса, но особых последствий для туризма из-за этого не ожидается.

«В случае распространения нового штамма коронавируса это может негативно сказаться на восстановлении туризма, но такая вероятность очень мала», — сказал глава ведомства.

В январе 2022 года в Грузии доход от иностранных туристов и других гостей из-за границы составил $114 млн, что составляет 69,3% от показателя 2019 года.

Напомним, экономика Грузии к 2019 году стала сильно зависеть от туризма. После объявления пандемии коронавируса в 2020 году работа в этой сфере почти прекратилась. В 2021 году власти начали политику по восстановлению туристического сектора.

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