Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Ленинградской области в 2022 году отремонтируют 170 км километров федеральных автотрасс. После завершения строительства и реконструкции ввести в эксплуатацию в текущем году запланировано 18,8 км автодорог. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор Северо-Запад Трасса А-121 «Сортавала»

На одном из самых популярных направлений у петербуржцев — автомобильной дороге А-121 «Сортавала» с 34-го по 56-й км во Всеволожском и Приозерском районах запланировано устройство слоев износа. Аналогичные работы планируются на 9-километровом отрезке «Санкт-Петербургского южного полукольца».

В Лодейнопольском районе — вблизи границы с Карелией — завершится ремонт 22-километрового участка трассы Р-21 «Кола». Масштабные работы в этом году развернутся на трассе Р-23, где в рамках капремонта участков со 157-го по 178-й км в Лужском районе проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос движения. Под Гатчиной на этой дороге осенью планируется ввод отремонтированного моста через реку Вайя.

Продолжится капремонт 13-километрового обхода Пикалёво на трассе А-114. Кроме того, в предстоящем сезоне федеральные дорожники приступят к ремонту 44-километрового участка этой дороги в Тихвинском районе и моста через реку Волхов вблизи одноименного города.

«Объем ремонта асфальтобетонного покрытия на КАД Санкт-Петербурга в этом году невелик. Выборочно по полосам в апреле-мае будет выполнено устройство слоев износа в районе Мурино и Кудрово, а большая часть работ пройдет на юго-западе магистрали. Вместе с тем, помимо обновления покрытия, на КАД требуется регулярная замена поврежденных и изношенных деформационных швов», — добавили в пресс-службе дорожного управления.

Добавим, что в 2022 году запланировано заменить семь швов по внутреннему и внешнему кольцу на участках от пересечения с Московским до пересечения с Рябовским шоссе

Также в Ленинградской области продолжается масштабная реконструкция дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией, работы ведутся одновременно на трех участках, с 80-го по 134-й км. Продолжается строительство развязки на дороге М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург, запланированы к сдаче после реконструкции участки трассы А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонией с 31-го по 54-й км.