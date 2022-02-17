Бишкек, 17 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. За 2021 год из России в Киргизию поступило 220 тысяч тонн пшеничного зерна, что составляет 57% от общего объема импорта пшеницы, передаёт «Tazabek» сегодня, 17 февраля.

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За тот же период Казахстан поставил в Киргизию около 166 тысяч тонн пшеничного зерна. Доля импортируемой казахстанской пшеницы в минувшем году снизилась почти до 43%.

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Остальной объем, а именно менее 1% поставок зарубежной пшеницы в Киргизию, приходится на Узбекистан и Турцию.

Также стало известно о том, что средняя стоимость российской пшеницы в ушедшем году составила $239 (17 928 рублей) за тонну, а казахстанской — $225 (16 878 рублей) за тонну.

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