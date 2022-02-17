Красногорск, 17 февраля 2022, 15:34 — REGNUM В 2022 году власти Подмосковья планируют увеличить объём производства ягод. Об этом 17 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.
Помимо этого, на территории региона планируется реконструировать молочные комплексы и создать платформу с вакансиями для будущих аграриев, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
«Мы планируем в этом году на 35% увеличить производство ягод и выйти в лидеры по производству промышленной ягоды в РФ», — сказал Воскресенский.
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