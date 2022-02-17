Красногорск, 17 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В 2022 году власти Подмосковья планируют увеличить объём производства ягод. Об этом 17 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Ягоды

Помимо этого, на территории региона планируется реконструировать молочные комплексы и создать платформу с вакансиями для будущих аграриев, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Мы планируем в этом году на 35% увеличить производство ягод и выйти в лидеры по производству промышленной ягоды в РФ», — сказал Воскресенский.