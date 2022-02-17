Воркута, Коми, , 15:34 — REGNUM В Коми возбудили уголовное дело в отношении главврача Воркутинской инфекционной больницы. Руководителя медучреждения подозревают в хищении 22 млн рублей.

Главврач больницы делает обход переоборудованного госпиталя Александр Погожев © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, в 2020 году в больнице за счет средств ФОМСа производились выплаты премий общебольничному немедицинскому административно-управленческому персоналу. В результате сумма похищенных средств фонда превысила 22 млн рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенные с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре врача заподозрили в получении взятки.