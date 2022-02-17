Рига, , 15:32 — REGNUM В изучении латышского языка сейчас даже в средних школах многие педагоги отказываются от стандартных учебников, подобное еще шире распространено на языковых курсах, сообщил латвийский портал Rus.LSM.lv.

Флаг Латвии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Учредитель языковой школы Latvian easy Диана Карпова сообщила, что основной учебник практически не менялся 20 лет, а многие его положения и материалы не находят отклика у современных учеников.

«Это проблема, потому что дети не видят связи между занятиями в школе и своей реальностью. Почему мы читаем, условно, рассказ про Лачплесиса (латышский героический эпос — прим. ИА REGNUM), кто это и как он связан с моей реальностью? Понятно, что никакой связи нет», — привела она один из примеров.

Карпова добавила, что «когда эти тексты XIX века постоянно всплывают, и ребенок не видит никакой связи со своей реальностью, у него не возникает интереса, мотивации, и он не запоминает — потому что не может это использовать».

По ее оценке, в школах нацменьшинств проблемой является то, что учителя должны более или менее следовать установленной программе, а далеко не каждый преподаватель латышского хочет и может создавать свои учебные материалы.

Педагог Ольга Лезева приехала в Латвию из России и занялась разработкой дидактических материалов по латышскому для дошкольников, потому что то, как преподают им латышский, ее не удовлетворяло: «Сегодня одна тема — мы ее подготовили, сделали упражнения, выучили слова, переворачиваем страницу — а там другая тема! Сегодня город — мосты, дома, фонтаны, завтра школа — ручка, пенал, стирательная резинка. Совершенно все прыгает, грамматика бессистемная».

Лезева сообщила, что проблема имеющихся учебных материалов — именно в том, что по ним невозможно основательно выучить одну какую-то тему. Например, у Агентства латышского языка много онлайн-материалов, но они все не системные, считает она.

Например, сейчас вышел новый учебник для первого класса в рамках школьной реформы Skola 2030. «Там за один урок детям предлагается сразу настоящее, прошедшее и будущее время. То есть не преподается латышский язык как иностранный, с аксиомой, что дети не знают слов. Материал подается таким образом, будто все все знают», — раскритиковала учебник Ольга Лезева.