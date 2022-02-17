Рига, 17 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В изучении латышского языка сейчас даже в средних школах многие педагоги отказываются от стандартных учебников, подобное еще шире распространено на языковых курсах, сообщил латвийский портал Rus.LSM.lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Учредитель языковой школы Latvian easy Диана Карпова сообщила, что основной учебник практически не менялся 20 лет, а многие его положения и материалы не находят отклика у современных учеников.

«Это проблема, потому что дети не видят связи между занятиями в школе и своей реальностью. Почему мы читаем, условно, рассказ про Лачплесиса (латышский героический эпос — прим. ИА REGNUM), кто это и как он связан с моей реальностью? Понятно, что никакой связи нет», — привела она один из примеров.

Карпова добавила, что «когда эти тексты XIX века постоянно всплывают, и ребенок не видит никакой связи со своей реальностью, у него не возникает интереса, мотивации, и он не запоминает — потому что не может это использовать».

По ее оценке, в школах нацменьшинств проблемой является то, что учителя должны более или менее следовать установленной программе, а далеко не каждый преподаватель латышского хочет и может создавать свои учебные материалы.

Педагог Ольга Лезева приехала в Латвию из России и занялась разработкой дидактических материалов по латышскому для дошкольников, потому что то, как преподают им латышский, ее не удовлетворяло: «Сегодня одна тема — мы ее подготовили, сделали упражнения, выучили слова, переворачиваем страницу — а там другая тема! Сегодня город — мосты, дома, фонтаны, завтра школа — ручка, пенал, стирательная резинка. Совершенно все прыгает, грамматика бессистемная».

Лезева сообщила, что проблема имеющихся учебных материалов — именно в том, что по ним невозможно основательно выучить одну какую-то тему. Например, у Агентства латышского языка много онлайн-материалов, но они все не системные, считает она.

Например, сейчас вышел новый учебник для первого класса в рамках школьной реформы Skola 2030. «Там за один урок детям предлагается сразу настоящее, прошедшее и будущее время. То есть не преподается латышский язык как иностранный, с аксиомой, что дети не знают слов. Материал подается таким образом, будто все все знают», — раскритиковала учебник Ольга Лезева.