Нур-Султан, , 15:27 — REGNUM Руководство нефтегазовой компании «КазМунайГаз», работающей в Мангистауской области Казахстана, приняло решение повысить зарплату буровикам, которые объявили забастовку. Об этом 17 февраля сообщает телеканал КТК.

Буровая Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

«Переговоры были нелёгкие. В итоге мы пришли к согласию, что к тем 10%, которые уже с января были повышены для работников «КазМунайГаза», дополнительно, значит, 20% будет повышение зарплаты», — сообщил журналистам глава правления предприятия Алик Айдарбаев.

Сообщается, что в переговорах также принимал участие и глава области Нурлан Ногаев. Ранее он заявил, что буровики получают около 800 тыс. тенге (около $1,9 тыс.) в месяц, но требуют повысить зарплату до 1 млн тенге (около $2,3 тыс.).

Стоит отметить, что в Мангистауской области после окончания беспорядков возобновились протесты. Сотрудники сразу нескольких предприятий в городе Жанаозен объявили забастовку, требуя повысить им зарплаты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил местным чиновникам разобраться с этим вопросом.

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