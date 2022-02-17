Белград, , 15:28 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса за отличное сотрудничество. Об этом он заявил на встрече с греческим политиком в Белграде, 16 февраля.

Александр Вучич Predsednik.rs

Вучич также рассказал о продолжающемся росте товарооборота между двумя странами, который, по его словам, достигнет одного миллиарда евро. Он также поблагодарил премьер-министра Греции за его поддержку в стремлении Сербии к членству в ЕС.

Он также отметил возможности для дальнейшего расширения торговли с Грецией и приветствовал греческих туристов в Сербии, и надежду, что в Сербию придет больше греческих предприятий.