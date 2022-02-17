Москва, 17 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Удивляет выбор даты отсчета — действительно, по данным Росстата, за пять лет (с января 2017 г. по январь 2022 г.) «борщевой набор» (капуста, картофель, морковь, лук, свекла) подорожали в 2,1 раза — с 111,2 руб. до 233,2 руб., причем капуста выросла в цене в 3,2 раза, картофель — в 2,3 раза, заявила ИА REGNUM корреспонденту руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«Однако более интересно, что практически весь этот рост цены пришелся на 2020−2021 гг.: если с января 2017 г. по январь 2020 г. «борщевой набор» подорожал на 10,5% (с 111,2 руб. до 122,9 руб.), то с января 2020 г. по январь 2022 г. — уже в 1,9 раза.

То есть фактически двукратный рост цен на овощи из «борщевого набора» произошел не за пять лет, а за два года. Если сравнить это с динамикой минимальной оплаты труда (МРОТ), то она с января 2020 г. (12 тыс. 130 руб.) по январь 2022 г. (13 тыс. 890 руб.) выросла на 14,5%.

За это время (январь 2020 — январь 2022) глобальный индекс продовольственных цен (FAO) увеличился на 32,3%. Для мирового рынка это — очень сильный рост.

Он связан с последствиями пандемии (практически повсеместные локдауны весной 2020 г., дефицит рабочей силы вследствие сокращения числа сезонных трудовых мигрантов, перебои с поставками, рост цен на удобрения, транспортировку, хранение).

При этом курс рубля к доллару за этот период снизился примерно на 23%, что дополнительно сказывается на удорожании как импортируемой готовой продукции, так и удорожании сырья и материалов.

Стоит упомянуть и более слабые результаты по урожаю в 2021 году в России, в том числе картофеля, и ограничения предложения по импорту, в том числе в результате продуктового эмбарго.

Правительство пытается сдерживать рост внутренних цен — в частности, ограничивая экспорт удобрений, чтобы повысить их доступность для аграриев, однако вряд ли удастся переломить ситуацию до того, как существенно замедлится рост цен на продовольствие на внешних рынках.

Поэтому лучше говорить о компенсациях роста цен на базовые продукты питания хотя бы наименее обеспеченным группам населения.

Помочь могло бы укрепление рубля, субсидии сельхозпроизводителям, а в будущем — увеличение посевных площадей, строительство дополнительных овощехранилищ, сокращение транспортного плеча доставки овощей к потребителю», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продукты для «борщевого набора» за пять лет — с января 2017 года январь 2022 года — подорожали в два раза. Таковы данные статистики, которые приводит Росстат.

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