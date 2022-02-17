Минск, 17 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Белоруссия готова разместить на своей территории ядерное оружие. Однако это произойдёт только в случае угроз со стороны Запада. Об этом 17 февраля после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость — 2022» на полигоне Осиповичский заявил президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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«В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и ещё сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию», — пояснил белорусский лидер, скола которого приводит пресс-служба президента республики.

Однако если для Белоруссии не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь «100 лет не нужно», указал Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит российскому лидеру Владимиру Путину разместить в республике ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. В МИД РФ сообщили, что Россия услышала сигнал Лукашенко и приняла его слова к сведению. При этом в ведомстве подчеркнули, что Москва не идёт в направлении распространения ядерного оружия на территорию не ядерных держав.