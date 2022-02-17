Киров, , 15:25 — REGNUM В Кировской области с 21 февраля отменяется система QR-кодов. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил губернатор Игорь Васильев.

Проверка QR-кода Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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«На данный момент, несмотря на высокие показатели заболеваемости, мы видим относительную стабилизацию ситуации и можем говорить о выходе на «плато», роста не наблюдается», — пояснил он.

При этом Васильев подчеркнул, что принятые в системе здравоохранения меры показали свою эффективность. Он перечислил усиление первичного звена, организацию работы кол-центров, упрощение процедуры оформления больничных листов.

Также, по мнению главы области, введенная ранее система QR-кодов позволила преодолеть пиковые значения заболеваемости.

Губернатор подчеркнул, что с отменой QR-кодов остальные ограничения остаются в силе и их необходимо неукоснительно соблюдать — масочный режим, санитарная дистанция и правила личной гигиены.

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Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов работала в Кировской области с 25 октября 2021 года. Предъявить документ о вакцинации или перенесенном заболевании в регионе нужно было на входе в любое публичное учреждение, включая кафе, рестораны, парикмахерские и фитнес-клубы. Без кода можно было попасть лишь в продовольственный магазин, аптеку или общественный транспорт.

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