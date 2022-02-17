Пекин, , 15:25 — REGNUM Финский лыжник Ийво Нисканен заканчивает своё выступление на Олимпийских играх в Пекине и не примет участия в марафоне на 50 км. Об этом 17 февраля он написал в Instagram.

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«Для меня гонки по китайским морозам подошли к концу», — написал Нисканен.

Нисканен завоевал на Олимпиаде три медали: золото в классической разделке на 15 км, серебро в командном спринте классическим ходом и бронзу в скиатлоне.

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