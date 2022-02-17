Воронеж, , 15:24 — REGNUM Бывшая начальница одного из отделов департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в халатности, которая повлекла причинение особо крупного ущерба. В настоящее время следствие по делу завершено, сообщила 17 февраля старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

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По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей обвиняемой коммерческая организация не осуществляла арендную плату за пользование двумя земельными участками в Воронеже, на которых располагались принадлежащие компании промышленные объекты. В результате бюджету Воронежа причинён ущерб на сумму более 12,7 млн рублей в виде недополученного дохода.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, оперативные материалы были предоставлены в распоряжение следственных органов.

Сама обвиняемая вину не признала, однако следственные органы сочли, что доказательная база достаточная, дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.