Москва, , 15:24 — REGNUM Неизвестный разослал сообщения о минировании ряда объектов в Москве, сообщает 17 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Спасатели выезжают на вызовы о минировании Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным агентства, угрозы поступили в суды, торговые центры и вокзалы.

«Экстренные службы не обнаружили опасных предметов на территории судов, почти все они вернулись к работе в обычном режиме. Всего анонимные сообщения о минировании поступили в 13 районных судов Москвы», — прокомментировали информацию в пресс-службе Мосгорсуда.

Как сообщало ИА REGNUM, школы в столице Чувашии, где утром были эвакуированы учащиеся и сотрудники, вернулись к работе в штатном режиме. Подозрительных предметов в образовательных учреждениях не обнаружили.