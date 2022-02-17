Белград, , 15:25 — REGNUM Греция и Сербия — две страны, связанные историей, культурой и религией, а также общим европейским будущим. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, 16 февраля.

Греция VisaGet.ru

Мицотакис сказал, что Греция с нетерпением ожидает включения всех западнобалканских стран в ЕС, включая Сербию, которая сейчас находится на пути присоединения.

Премьер-министр Греции заявил, что региональное сотрудничество ведет к развитию, и ЕС способствует этому сотрудничеству. Перспективы сотрудничества двух стран «очень многообещающие», особенно в области энергетики, что приведет к высочайшему уровню энергетической безопасности в Юго-Восточной Европе. Греция надеется стать надежным энергетическим центром и поддерживает газопровод Болгария-Сербия, добавил он.

«У нас есть возможности улучшить наши экономические отношения», — отметил он и выразил признательность за то, что Греция занимает первое место среди направлений для сербских туристов.

Кроме того, Греция придерживается последовательной позиции в отношении Косово и хочет видеть полную нормализацию отношений, поддерживая диалог Белград-Приштина, сказал Мицотакис.